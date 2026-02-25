Rassemblement véhicules anciens Argenton-sur-Creuse
Rassemblement véhicules anciens Argenton-sur-Creuse dimanche 10 mai 2026.
37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse Indre
Gratuit
Début : Dimanche 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
2026-05-10
Le camping des Chambons vous propose une nouvelle édition de leur rassemblement de véhicules anciens.
Cet évènement gratuit et ouvert à tous vous permettra d’admirer de beaux engins de collection. La restauration sur place est possible. .
37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 81 59 35
English :
Les Chambons campsite presents a new edition of their vintage and custom vehicle gathering. This free event, open to all, will give you the chance to admire some fine vintage vehicles. On-site catering is available.
