Rassemblement véhicules anciens Argenton-sur-Creuse

Rassemblement véhicules anciens

37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

2026-05-10

Le camping des Chambons vous propose une nouvelle édition de leur rassemblement de véhicules anciens.

Cet évènement gratuit et ouvert à tous vous permettra d’admirer de beaux engins de collection. La restauration sur place est possible. .

37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 81 59 35

English :

Les Chambons campsite presents a new edition of their vintage and custom vehicle gathering. This free event, open to all, will give you the chance to admire some fine vintage vehicles. On-site catering is available.

