Conférence UPOP L’Age d’Or de la comédie musicale américaine? Argenton-sur-Creuse

Conférence UPOP L’Age d’Or de la comédie musicale américaine? par Antoine Royer, Enseignant et rédacteur dvdclassik.com

A la fin des années 1920, le cinéma est devenu sonore. Mieux que ça, il est devenu musical.

Adaptant dans un premier temps les plus grands succès du music-hall, Hollywood va alors faire émerger de nouvelles stars, et ouvrir, pour une trentaine d’année, le glorieux âge d’or de la comédie musicale…

English :

UPOP Conference The Golden Age of the American Musical? by Antoine Royer, teacher and editor of dvdclassik.com

German :

UPOP-Konferenz Das Goldene Zeitalter des amerikanischen Musicals? von Antoine Royer, Lehrer und Redakteur bei dvdclassik.com

Italiano :

Conferenza UPOP L’età d’oro del musical americano? di Antoine Royer, insegnante e redattore di dvdclassik.com

Espanol :

Conferencia UPOP ¿La edad de oro del musical americano? por Antoine Royer, Profesor y editor de dvdclassik.com

