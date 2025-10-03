Conférence UPOP L’Age d’Or de la comédie musicale américaine? Argenton-sur-Creuse
Conférence UPOP L’Age d’Or de la comédie musicale américaine? Argenton-sur-Creuse mercredi 13 mai 2026.
Conférence UPOP L’Age d’Or de la comédie musicale américaine?
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Conférence UPOP L’Age d’Or de la comédie musicale américaine? par Antoine Royer, Enseignant et rédacteur dvdclassik.com
A la fin des années 1920, le cinéma est devenu sonore. Mieux que ça, il est devenu musical.
Adaptant dans un premier temps les plus grands succès du music-hall, Hollywood va alors faire émerger de nouvelles stars, et ouvrir, pour une trentaine d’année, le glorieux âge d’or de la comédie musicale…
En partenariat avec le Cinéma Eden Palace. .
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire upopargenton36@gmail.com
English :
UPOP Conference The Golden Age of the American Musical? by Antoine Royer, teacher and editor of dvdclassik.com
German :
UPOP-Konferenz Das Goldene Zeitalter des amerikanischen Musicals? von Antoine Royer, Lehrer und Redakteur bei dvdclassik.com
Italiano :
Conferenza UPOP L’età d’oro del musical americano? di Antoine Royer, insegnante e redattore di dvdclassik.com
Espanol :
Conferencia UPOP ¿La edad de oro del musical americano? por Antoine Royer, Profesor y editor de dvdclassik.com
