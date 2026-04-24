Conférence Evolution des population d’oiseaux Argenton-sur-Creuse
Conférence Evolution des population d’oiseaux Argenton-sur-Creuse samedi 2 mai 2026.
Argenton-sur-Creuse
Conférence Evolution des population d’oiseaux
Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Tout au long de l’année, Indre nature vous propose de participez aux sorties encadrées par des passionnés pour explorer les richesses de la nature.
Les populations d’oiseaux évoluent à grande vitesse, en lien avec les évolutions culturelles, les activités anthropiques, les modifications paysagères… Venez découvrir les évolutions de l’avifaune de l’Indre (disparitions et apparitions) depuis la fin du XIXᵉ siècle. .
Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net
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English :
Throughout the year, Indre nature invites you to take part in outings led by nature lovers to explore the riches of nature.
L’événement Conférence Evolution des population d’oiseaux Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY
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