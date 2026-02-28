Concert par Kurt Lueders Argenton-sur-Creuse
Eglise Saint-Sauveur Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
2026-04-24
En 2026, Les Amis de l’Orgue d’Argenton-sur-Creuse fêtent leur 10 ans.
Les Amis de l’orgue Cavaillé organisent un concert par Kurt Lueders, président de l’Association Aristide Cavaillé-Coll. 12 .
Eglise Saint-Sauveur Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 50 63 05 amisorgueargenton@gmail.com
English :
In 2026, Les Amis de l’Orgue d’Argenton-sur-Creuse celebrates its 10th anniversary.
