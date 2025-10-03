Conférence UPOP L’Orgue Cavaillé-Coll de l’Église Saint Sauveur d’Argenton-sur-Creuse. Argenton-sur-Creuse

Conférence UPOP L’Orgue Cavaillé-Coll de l’Église Saint Sauveur d’Argenton-sur-Creuse.

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 19:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Conférence UPOP L’Orgue Cavaillé-Coll de l’Eglise Saint Sauveur d’Argenton-sur-Creuse. par Kurt Lueders, Président de l’Association Artistique Cavaillé, docteur en musicologie et chercheur.

L’auteur de l’orgue d’Argenton peut légitimement être considéré comme un des plus grands artistes et entrepreneurs du XIX siècle français.

Issu d’une dynastie de facteurs d’orgues du Midi, doué de capacités scientifiques supérieures doublées d’une oreille sans faille, il entame à 22 ans une carrière parisienne de plus de six décennies qui révolutionnera l’orgue, un socle esthétique largement établi aujourd’hui encore.

En partenariat avec les Amis de l’Orgue et le Cercle d’Histoire d’Argenton. .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire upopargenton36@gmail.com

English :

UPOP Conference The Cavaillé-Coll organ in the Eglise Saint Sauveur at Argenton-sur-Creuse by Kurt Lueders, President of the Association Artistique Cavaillé, Doctor of Musicology and researcher.

German :

UPOP-Konferenz Die Cavaillé-Coll-Orgel der Kirche Saint Sauveur in Argenton-sur-Creuse von Kurt Lueders, Präsident der Association Artistique Cavaillé, Doktor der Musikwissenschaft und Forscher.

Italiano :

Conferenza UPOP L’organo Cavaillé-Coll nella chiesa di Saint Sauveur ad Argenton-sur-Creuse di Kurt Lueders, presidente dell’Associazione artistica Cavaillé, dottore in musicologia e ricercatore.

Espanol :

Conferencia UPOP El órgano Cavaillé-Coll de la iglesia Saint Sauveur de Argenton-sur-Creuse por Kurt Lueders, Presidente de la Asociación Artística Cavaillé, Doctor en Musicología e investigador.

L’événement Conférence UPOP L’Orgue Cavaillé-Coll de l’Église Saint Sauveur d’Argenton-sur-Creuse. Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Vallée de la Creuse