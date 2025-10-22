» Ça cartonne » Argenton-sur-Creuse

» Ça cartonne » Argenton-sur-Creuse mercredi 22 octobre 2025.

» Ça cartonne »

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Spectacle clown et magie » Ça cartonne » par la Cie Matic à l’ Avant-Scène.

Après avoir voyagé dans le monde entier, Lucien se lance dans une nouvelle aventure extraordinaire où la magie et la poésie se mêlent à la construction d’une maison pas comme les autres. Son ambition ? Un édifice en carton, fruit de son imagination et de ses talents de bricoleur. Mais sa gaucherie légendaire risque de pimenter la construction, et les cartons rebelles pourraient bien lui donner du fil à retordre.

Rires et surprises garantis dans cette aventure où l’impossible devient possible ! Alors, prêt à embarquer aux côtés de Lucien pour un voyage inoubliable ?

Dès 4 ans, Durée :45 mn .

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 17 06 91

English :

Clown and magic show « Ça cartonne » by Cie Matic at the Avant-Scène.

German :

Clown- und Zaubershow « Ça cartonne » von der Cie Matic in der Avant-Scène.

Italiano :

Spettacolo di clown e magia « Ça cartonne » di Cie Matic all’Avant-Scène.

Espanol :

Espectáculo de clown y magia « Ça cartonne » de Cie Matic en el Avant-Scène.

