Atelier des vacances Mon carnet textile Argenton-sur-Creuse

Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Atelier des vacances Mon carnet textile

Personnalisation d’un carnet (carnet de voyage, journal intime, carnet de dessin…) à l’aide de morceaux de tissus, de fils et d’autres matériaux que tu vas assembler, coudre, tresser, coller… A toi de te l’approprier. (Enfants de 7 à 12 ans). 3 .

Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69 contact@museedelachemiserie.fr

English :

Vacation workshop: My textile notebook

