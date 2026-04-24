Argenton-sur-Creuse

Ateliers et balades botaniques

31 Rue Grande Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-16 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-21

Ateliers et balades botaniques dans la Vallée de la Creuse.

L’Herbe O’Trésors vous propose des ateliers et des balades botaniques pour découvrir et vous familiariser avec les plantes de la région mais aussi leurs vertus et leurs utilisations. .

31 Rue Grande Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 88 24 herbeotresors@gmail.com

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English :

Workshops and botanical walks in the Creuse Valley.

L’événement Ateliers et balades botaniques Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Vallée de la Creuse