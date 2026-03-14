Argenton-sur-Creuse

Marché artisanal nocturne

Square Charles de Gaule Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Marché nocturne au Square Charles de Gaule, soirée année 80′.

Marché artisanal nocturne annuel organisé par l’Union des Commerçants Argentonnais.

Nombreux artisans locaux, animations, restauration sur place. Evènement gratuit et ouvert à tous. .

Square Charles de Gaule Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 29 80 03 51 lucie.pattiniez-chailloux@cc-valleedelacreuse.fr

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English :

Night market in Square Charles de Gaule, 80’s party.

L’événement Marché artisanal nocturne Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Vallée de la Creuse