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Les secrets de la sorcière de Bonnu Argenton-sur-Creuse

Les secrets de la sorcière de Bonnu Argenton-sur-Creuse

Les secrets de la sorcière de Bonnu Argenton-sur-Creuse jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Bonnu
Ville
36190 Argenton-sur-Creuse
Département
Indre
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Argenton-sur-Creuse

Les secrets de la sorcière de Bonnu

Bonnu Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les animations de l’été dans la Vallée de la Creuse Visite Les secrets de la sorcière de Bonnu .
Après une petite balade-découverte de Bonnu et des légendes rustiques de George Sand, vous entrerez dans la célèbre Maison de la Sorcière pour en déchiffrer les secrets ! 5  .

Bonnu Argenton-sur-Creuse 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30  tourisme@lavalleedelacreuse.fr

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English :

Summer Activities in the Creuse Valley: The Secrets of the Witch of Bonnu Tour.

L’événement Les secrets de la sorcière de Bonnu Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Creuse

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