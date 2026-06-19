Les secrets de la sorcière de Bonnu Argenton-sur-Creuse jeudi 9 juillet 2026.

Argenton-sur-Creuse

Les secrets de la sorcière de Bonnu

Bonnu Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les animations de l’été dans la Vallée de la Creuse Visite Les secrets de la sorcière de Bonnu .

Après une petite balade-découverte de Bonnu et des légendes rustiques de George Sand, vous entrerez dans la célèbre Maison de la Sorcière pour en déchiffrer les secrets ! 5 .

Bonnu Argenton-sur-Creuse 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30 tourisme@lavalleedelacreuse.fr

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English :

Summer Activities in the Creuse Valley: The Secrets of the Witch of Bonnu Tour.

L’événement Les secrets de la sorcière de Bonnu Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Creuse