Les secrets de la sorcière de Bonnu Argenton-sur-Creuse
Les secrets de la sorcière de Bonnu Argenton-sur-Creuse jeudi 9 juillet 2026.
Argenton-sur-Creuse
Les secrets de la sorcière de Bonnu
Bonnu Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Les animations de l’été dans la Vallée de la Creuse Visite Les secrets de la sorcière de Bonnu .
Après une petite balade-découverte de Bonnu et des légendes rustiques de George Sand, vous entrerez dans la célèbre Maison de la Sorcière pour en déchiffrer les secrets ! 5 .
Bonnu Argenton-sur-Creuse 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30 tourisme@lavalleedelacreuse.fr
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English :
Summer Activities in the Creuse Valley: The Secrets of the Witch of Bonnu Tour.
L’événement Les secrets de la sorcière de Bonnu Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Creuse
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