Visite L’Ordre des messagers Argenton-sur-Creuse
mercredi 8 juillet 2026 · Argenton-sur-Creuse
Informations pratiques
Argenton-sur-Creuse
Visite L’Ordre des messagers
13 Place de la République Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Visite L’Ordre des messagers à Argenton sur Creuse.
Août 1356. La guerre entre la France et l’Angleterre déchire le royaume depuis plus de vingt ans.
Le Prince Noir approche, brûlant tout sur son passage. Argenton est en danger. Une lettre doit parvenir d’urgence au seigneur
de la ville. Mais attention: il nereçoit personne sans épreuve…Saurez-vous le convaincre ? .
13 Place de la République Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30 tourisme@lavalleedelacreuse.fr
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English :
Tour of The Order of the Messengers in Argenton-sur-Creuse.
L’événement Visite L’Ordre des messagers Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée de la Creuse
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