Le Tour de l’Indre des Sports Argenton-sur-Creuse
lundi 20 juillet 2026 · Argenton-sur-Creuse
Informations pratiques
Argenton-sur-Creuse
Le Tour de l’Indre des Sports
Les Côtes de Vallencienne Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Le Tour de l’Indre des sports à Argenton sur Creuse.
La caravane sportive invite petits et grands à s’initier à de nombreuses activités, des plus traditionnelles aux plus originales. Chaque journée se déroulera dans une commune différente afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ce véritable village sportif itinérant. Toutes les animations sont encadrées par des bénévoles et des animateurs expérimentés, garantissant une pratique ludique et sécurisée pour tous les publics.
Nouveauté ou rendez-vous désormais attendu, la Bibliothèque départementale de l’Indre accompagnera également plusieurs étapes du Tour de l’Indre des Sports dans le cadre de l’opération nationale Partir en Livre , proposant des animations autour de la lecture pour compléter l’offre sportive. .
Les Côtes de Vallencienne Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 55 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Indre Sports Tour %E0 Argenton-sur-Creuse.
L’événement Le Tour de l’Indre des Sports Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Argenton-sur-Creuse (Indre)
- Les Estivales de l’Orgue Argenton-sur-Creuse 17 juillet 2026
- Les Intemporel-les 2026 Hors les murs Argenton-sur-Creuse 18 juillet 2026
- Festival Les Intemporel-les 2026 Argenton-sur-Creuse 23 juillet 2026
- Balades contées en Val de Creuse avec la conteuse Corinne Duchêne Argenton-sur-Creuse 29 juillet 2026
- Marché artisanal nocturne Argenton-sur-Creuse 1 août 2026