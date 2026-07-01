Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

Le Tour de l’Indre des Sports

Les Côtes de Vallencienne Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Le Tour de l’Indre des sports à Argenton sur Creuse.

La caravane sportive invite petits et grands à s’initier à de nombreuses activités, des plus traditionnelles aux plus originales. Chaque journée se déroulera dans une commune différente afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ce véritable village sportif itinérant. Toutes les animations sont encadrées par des bénévoles et des animateurs expérimentés, garantissant une pratique ludique et sécurisée pour tous les publics.

Nouveauté ou rendez-vous désormais attendu, la Bibliothèque départementale de l’Indre accompagnera également plusieurs étapes du Tour de l’Indre des Sports dans le cadre de l’opération nationale Partir en Livre , proposant des animations autour de la lecture pour compléter l’offre sportive. .

Les Côtes de Vallencienne Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 55 00

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English :

The Indre Sports Tour %E0 Argenton-sur-Creuse.

L’événement Le Tour de l’Indre des Sports Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Vallée de la Creuse