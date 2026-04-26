Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

Visite flash Argenton sur Creuse

13 Place de la République Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les animations de l’été dans la Vallée de la Creuse Visite flash d’Argenton-sur-Creuse.

Au rythme de la Creuse, tantôt calme et sereine, tantôt tourbillonnante et animée, Argenton se dévoile au gré des ruelles d’autrefois, des vieux moulins à roue et des maisons à galeries suspendues au-dessus de la rivière… Découvrez les principaux points d’intérêt d’Argenton en

30 minutes! 2 .

13 Place de la République Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30 tourisme@lavalleedelacreuse.fr

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English :

Summer Activities in the Creuse Valley: A Quick Tour of Argenton-sur-Creuse.

L’événement Visite flash Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de la Creuse