Balades contées en Val de Creuse avec la conteuse Corinne Duchêne Argenton-sur-Creuse
Balades contées en Val de Creuse avec la conteuse Corinne Duchêne Argenton-sur-Creuse mercredi 5 août 2026.
Balades contées en Val de Creuse avec la conteuse Corinne Duchêne
Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Entre contes et histoire, des moments magiques à partager avec une artiste passionnée sur des sites remarquables.
Contes de George Sand
Partez à la rencontre des êtres fantastiques et animaux fabuleux qui peuplaient l’imaginaire des paysans au temps de George Sand. Meneurs de loups, fées, lupeux, fadets… Un hommage à la grande romancière qui résida à Gargilesse. Public familial. 5 .
Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 96 51
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English :
Between storytelling and history, magical moments to share with a passionate artist on remarkable sites.
L’événement Balades contées en Val de Creuse avec la conteuse Corinne Duchêne Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Vallée de la Creuse