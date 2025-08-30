Balades contées en Val de Creuse avec la conteuse Corinne Duchêne

Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Entre contes et histoire, des moments magiques à partager avec une artiste passionnée sur des sites remarquables.

Contes de George Sand

Partez à la rencontre des êtres fantastiques et animaux fabuleux qui peuplaient l’imaginaire des paysans au temps de George Sand. Meneurs de loups, fées, lupeux, fadets… Un hommage à la grande romancière qui résida à Gargilesse. Public familial. 5 .

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 96 51

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English :

Between storytelling and history, magical moments to share with a passionate artist on remarkable sites.

L’événement Balades contées en Val de Creuse avec la conteuse Corinne Duchêne Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Vallée de la Creuse