Brocante des Amis du Merle Blanc Argenton-sur-Creuse
Brocante des Amis du Merle Blanc Argenton-sur-Creuse dimanche 9 août 2026.
Brocante des Amis du Merle Blanc
Rue du Champ de Foire Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Les Amis du Merle Blanc organise une brocante à Argenton-sur-Creuse.
La brocante vous attend pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la convivialité. Objets anciens, trouvailles insolites et trésors oubliés vous y tendent les bras. Venez flâner et faire le plein de surprises ! .
Rue du Champ de Foire Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30
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English :
Les Amis du Merle Blanc organizes a flea market in Argenton sur Creuse.
L’événement Brocante des Amis du Merle Blanc Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Creuse