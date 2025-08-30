Brocante des Amis du Merle Blanc

Rue du Champ de Foire Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Les Amis du Merle Blanc organise une brocante à Argenton-sur-Creuse.

La brocante vous attend pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la convivialité. Objets anciens, trouvailles insolites et trésors oubliés vous y tendent les bras. Venez flâner et faire le plein de surprises ! .

Rue du Champ de Foire Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30

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English :

Les Amis du Merle Blanc organizes a flea market in Argenton sur Creuse.

L’événement Brocante des Amis du Merle Blanc Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Creuse