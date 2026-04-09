Arlequin dans la tempête ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes
Arlequin dans la tempête ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes vendredi 17 avril 2026.
Arlequin dans la tempête ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 17 avril, 20h30 Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de la prochaine création de la cie L’Instant dissonant, “La Mesnie Hellequin”, Guillaume Lambert a mené un atelier autour du chœur parlé au théâtre.
Dans le cadre de la prochaine création de la cie L’Instant dissonant, “La Mesnie Hellequin”, qui verra le jour en 2027 aux Tombées de la Nuit, Guillaume Lambert a mené un atelier autour du chœur parlé au théâtre avec des amateurs et des amatrices de l’ADEC. Découvrez-les sur scène, dans les costumes imaginés et conçus par un groupe ayant suivi le stage costume avec Lise Crétiaux, costumière de la compagnie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-17T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-17T22:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/arlequin-dans-la-tempete-ven-17-avr-a-20h30
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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