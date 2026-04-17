ARLETTE TON CIRQUE ! 5ÈME ÉDITION Montpellier
ARLETTE TON CIRQUE ! 5ÈME ÉDITION Montpellier samedi 18 avril 2026.
Montpellier
ARLETTE TON CIRQUE ! 5ÈME ÉDITION
Rue de Bologne Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Arlette ton cirque fête ses 5 ans !
Et cette année…ça va envoyer du bois !
Pour souffler notre 5ème bougie, on célèbre ensemble l’arrivée de notre beau chapiteau
Comme chaque année, on kiffe partager ces belles journées de printemps avec toi…
Arlette ton cirque fête ses 5 ans !
Et cette année…ça va envoyer du bois !
Pour souffler notre 5ème bougie, on célèbre ensemble l’arrivée de notre beau chapiteau
Comme chaque année, on kiffe partager ces belles journées de printemps avec toi…
Alors, prends tes paillettes, note bien le 18 avril dans ton agenda, dans celui de tes voisin·es , sur les murs de ta maison, dans un coin de ta tête et HOP — on t’embarque à nouveau direction la planète Arlette
La recette reste la même
Un après-midi 100% #CIRQUE cabaret cirque, spectacles pros, performances, spectacles vivants-vibrants pour petit·es et grand·es
Du SON et du bon ! dès la nuit tombée
Des #ASSOS du quartier toute la journée pour te régaler alors, pour les bonnes causes, viens prêt·e à te goinfrer !
Notre BARlette , celui qui nous permet de payer les équipes artistiques et techniques et de recommencer chaque année avec ou sans alcool on veut que la fête soit folle, alors viens à nous ASSOIFFÉ.E
Eau gratis à volonté à tout moment !
Des espaces pour chiller en solo, en tribu, en famille ou en bande organisée !
Bref, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
PROGRAMMATION
14h Cab’Arlette cabaret cirque
16h Bakana de Das Arnak
17h10 Imbroglio de la Cie Schreu
18h30 Vilain chien de La Générale Posthume
19h30 Ina’timbô, concert afrobeat
21h Show case rap par Taliano
21h45 Saf Feh, concert afro-rock
23h00 DJ set par Marina Rabita
Tout l’après-midi La Tempo Loco batucada et autres surprises déambulatoires…
Pour les enfants
15h30-18h Ateliers cirque pour les #kids par le CADC Balthazar
17h10 Concert acoustique participatif par Sara Valero
14h-18h Atelier écologie “Au fil de l’eau de la Mosson” et une fresque collective participative…
A partir de 14h Atelier Kamishibaï toutes les 30 min au stand tenu par l’IPEICC
18h BOUM pour les enfants …et pas mal d’autres surprises !
Le festival Arlette Ton Cirque s’engage également pour une fête plus sûre et inclusive via sa démarche de labellisation Label et la fête
Stand prévention VSS, LGBTI-phobies, RDR animé par l’équipe de @Show Me Love, avec matériel gratuit sur place (bouchons d’oreilles, préservatifs, éthylotests, casques enfants…).
Nos équipes sont mobilisées pour lutter contre toutes formes de violences et de discriminations.
Un grand merci à la @Cantine de Cuicui qui assurera le catering de nos équipes avec tout le soin et la qualité qu’on leur connaît !
Arlette est toujours GRATUITE
mais si tu veux nous soutenir (et que tu veux nous voir grandir encore), prends tes petits et paye tes tournées ! .
Rue de Bologne Montpellier 34080 Hérault Occitanie leslanceursdarlette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Arlette ton cirque celebrates its 5th anniversary!
And this year? it’s going to be a wild ride!
To blow out our 5th birthday candle, we’re celebrating the arrival of our big top
Like every year, we love sharing these beautiful spring days with you?
L’événement ARLETTE TON CIRQUE ! 5ÈME ÉDITION Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER
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