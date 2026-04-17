ARLETTE TON CIRQUE ! 5ÈME ÉDITION Montpellier

Montpellier

ARLETTE TON CIRQUE ! 5ÈME ÉDITION

Rue de Bologne Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Arlette ton cirque fête ses 5 ans !

Et cette année…ça va envoyer du bois !

Pour souffler notre 5ème bougie, on célèbre ensemble l’arrivée de notre beau chapiteau

Comme chaque année, on kiffe partager ces belles journées de printemps avec toi…

Arlette ton cirque fête ses 5 ans !

Et cette année…ça va envoyer du bois !

Pour souffler notre 5ème bougie, on célèbre ensemble l’arrivée de notre beau chapiteau

Comme chaque année, on kiffe partager ces belles journées de printemps avec toi…

Alors, prends tes paillettes, note bien le 18 avril dans ton agenda, dans celui de tes voisin·es , sur les murs de ta maison, dans un coin de ta tête et HOP — on t’embarque à nouveau direction la planète Arlette

La recette reste la même

Un après-midi 100% #CIRQUE cabaret cirque, spectacles pros, performances, spectacles vivants-vibrants pour petit·es et grand·es

Du SON et du bon ! dès la nuit tombée

Des #ASSOS du quartier toute la journée pour te régaler alors, pour les bonnes causes, viens prêt·e à te goinfrer !

Notre BARlette , celui qui nous permet de payer les équipes artistiques et techniques et de recommencer chaque année avec ou sans alcool on veut que la fête soit folle, alors viens à nous ASSOIFFÉ.E

Eau gratis à volonté à tout moment !

Des espaces pour chiller en solo, en tribu, en famille ou en bande organisée !

Bref, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

PROGRAMMATION

14h Cab’Arlette cabaret cirque

16h Bakana de Das Arnak

17h10 Imbroglio de la Cie Schreu

18h30 Vilain chien de La Générale Posthume

19h30 Ina’timbô, concert afrobeat

21h Show case rap par Taliano

21h45 Saf Feh, concert afro-rock

23h00 DJ set par Marina Rabita

Tout l’après-midi La Tempo Loco batucada et autres surprises déambulatoires…

Pour les enfants

15h30-18h Ateliers cirque pour les #kids par le CADC Balthazar

17h10 Concert acoustique participatif par Sara Valero

14h-18h Atelier écologie “Au fil de l’eau de la Mosson” et une fresque collective participative…

A partir de 14h Atelier Kamishibaï toutes les 30 min au stand tenu par l’IPEICC

18h BOUM pour les enfants …et pas mal d’autres surprises !

Le festival Arlette Ton Cirque s’engage également pour une fête plus sûre et inclusive via sa démarche de labellisation Label et la fête

Stand prévention VSS, LGBTI-phobies, RDR animé par l’équipe de @Show Me Love, avec matériel gratuit sur place (bouchons d’oreilles, préservatifs, éthylotests, casques enfants…).

Nos équipes sont mobilisées pour lutter contre toutes formes de violences et de discriminations.

Un grand merci à la @Cantine de Cuicui qui assurera le catering de nos équipes avec tout le soin et la qualité qu’on leur connaît !

Arlette est toujours GRATUITE

mais si tu veux nous soutenir (et que tu veux nous voir grandir encore), prends tes petits et paye tes tournées ! .

Rue de Bologne Montpellier 34080 Hérault Occitanie leslanceursdarlette@gmail.com

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English :

Arlette ton cirque celebrates its 5th anniversary!

And this year? it’s going to be a wild ride!

To blow out our 5th birthday candle, we’re celebrating the arrival of our big top

Like every year, we love sharing these beautiful spring days with you?

L’événement ARLETTE TON CIRQUE ! 5ÈME ÉDITION Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER