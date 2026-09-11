Armada de Rouen 2027 Quai Ferdinand de Lesseps Rouen

Informations pratiques

Rouen

Armada de Rouen 2027

Quai Ferdinand de Lesseps Embarcadère Jean Ango Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-06-17

fin : 2027-06-27

Date(s) :

2027-06-17

Les amateurs et les curieux se rassembleront sur les quais de Rouen pour la 9è édition de l’Armada qui se tiendra du 17 au 27 juin 2027.

Les géants des mers, 40 grands voiliers, navires-écoles, drakkars et caravelles, sont attendus dont certains ont déjà confirmé leur venue Vera Cruz, Eendracht, Etoile du Roy, Le Français, Thalassa, La Recouvrance, Le Belem, Santa Maria Manuela

Gulden Leeuw, Statsraad Lehmkuhl…

Visites gratuites des bateaux, croisières, concerts et feux d’artifice avec 1 000 drones animeront les quais chaque jour et chaque soir. La ville de Rouen sera aux couleurs de l’Armada pour accueillir marins et visiteurs quand les berges de la Seine seront prisées à l’occasion de montées et descentes de la Seine avec les grandes parades.

Nouveauté 2027 à l’occasion de la célébration du Millénaire de la Normandie 40 bateaux normands et drakkars vikings attendus sur les quais de la rive sud de Rouen. Les drakkars (Norvège, Danemark) partiront du parc Ornavik à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen et rejoindront Rouen en faisant des haltes à Caen, Dives sur mer, Honfleur, Rives en Seine, Duclair… .

Quai Ferdinand de Lesseps Embarcadère Jean Ango Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Armada de Rouen 2027

L’événement Armada de Rouen 2027 Rouen a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Rouen tourisme