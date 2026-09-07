Armissan dévoile son patrimoine, Place Léon Blum, Armissan

Informations pratiques

Armissan dévoile son patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 Place Léon Blum Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Rallye pedestre dans et autour d’Armissan pour découvrir le patrimoine du village. Exposition de photos et diaporama sur les anciennes carrières du village.

Place Léon Blum Place Léon Blum, 11110 Armissan Armissan 11110 Aude Occitanie 06 33 09 75 67 https://www.fanautomoto.fr/ Niché au cœur de la clape, Armissan est un village paisible au centre d’un milieu naturel protégé. Venez découvrir le vestiges de l’église Saint-Pierre, inscrite au titre des Monuments historiques ou encore les restes des trois moulins à blé datant du XIXe siècle. Accès piéton. Parking.

Rallye pedestre dans et autour d’Armissan pour découvrir le patrimoine du village. Exposition de photos et diaporama sur les anciennes carrières du village.

© Alain Lafargue