[Balade patrimoniale] Armissan dévoile son patrimoine, Place Léon Blum, Armissan

Informations pratiques

[Balade patrimoniale] Armissan dévoile son patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 Place Léon Blum Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association Les Vadrouilleurs invite petits et grands à participer à un rallye-découverte au cœur des rues d’Armissan.

À travers un parcours ludique et convivial, les participants seront amenés à observer le village sous un nouveau regard. Façades anciennes, détails architecturaux, inscriptions, vestiges et autres curiosités révéleront un patrimoine bâti parfois méconnu, témoin de l’histoire et de l’identité d’Armissan.

Une animation originale et accessible à tous, qui associe découverte, observation et plaisir de parcourir les ruelles du village.

Place Léon Blum Place Léon Blum, 11110 Armissan Armissan 11110 Aude Occitanie 06 33 09 75 67 https://www.fanautomoto.fr/ Niché au cœur de la clape, Armissan est un village paisible au centre d’un milieu naturel protégé. Venez découvrir le vestiges de l’église Saint-Pierre, inscrite au titre des Monuments historiques ou encore les restes des trois moulins à blé datant du XIXe siècle. Accès piéton. Parking.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Les Vadrouilleurs invite le public à participer à un rallye-découverte au cœur des rues d’Armissan.

©Alain Lafargue