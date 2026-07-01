Arnaud Askoy chante Brel Château Tour Haut Cassan Blaignan-Prignac
samedi 25 juillet 2026 · Château Tour Haut Cassan · Blaignan-Prignac
Informations pratiques
Blaignan-Prignac
Arnaud Askoy chante Brel
Château Tour Haut Cassan 27B Rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Château la Tour Haut Caussan vous propose une soirée festive autour d’un repas-concert.
Repas à partir de 19h (Moules et frites), suivi du concert Arnaud Askoy chante Brel dès 21h30.
Sur réservation avant le 17 juillet. .
Château Tour Haut Cassan 27B Rue de Verdun Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 00 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arnaud Askoy chante Brel
L’événement Arnaud Askoy chante Brel Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Médoc-Vignoble