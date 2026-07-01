Arnaud Askoy chante Brel Château Tour Haut Cassan Blaignan-Prignac

Informations pratiques

Blaignan-Prignac

Arnaud Askoy chante Brel

Château Tour Haut Cassan 27B Rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Château la Tour Haut Caussan vous propose une soirée festive autour d’un repas-concert.

Repas à partir de 19h (Moules et frites), suivi du concert Arnaud Askoy chante Brel dès 21h30.

Sur réservation avant le 17 juillet. .

Château Tour Haut Cassan 27B Rue de Verdun Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 00 77

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English : Arnaud Askoy chante Brel

L’événement Arnaud Askoy chante Brel Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Médoc-Vignoble