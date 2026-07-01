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AGENDA · Blaignan-Prignac

Arnaud Askoy chante Brel Château Tour Haut Cassan Blaignan-Prignac

samedi 25 juillet 2026 · Château Tour Haut Cassan · Blaignan-Prignac

Arnaud Askoy chante Brel Château Tour Haut Cassan Blaignan-Prignac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Château Tour Haut Cassan
Adresse
27B Rue de Verdun
Ville
33340 Blaignan-Prignac
Département
Gironde
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Blaignan-Prignac

Arnaud Askoy chante Brel

Château Tour Haut Cassan 27B Rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Château la Tour Haut Caussan vous propose une soirée festive autour d’un repas-concert.
Repas à partir de 19h (Moules et frites), suivi du concert Arnaud Askoy chante Brel dès 21h30.
Sur réservation avant le 17 juillet.   .

Château Tour Haut Cassan 27B Rue de Verdun Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 00 77 

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English : Arnaud Askoy chante Brel

L’événement Arnaud Askoy chante Brel Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Médoc-Vignoble

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