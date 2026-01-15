Arnaud Demanche Nouveau Spectacle Gare du Midi Biarritz
Arnaud Demanche Nouveau Spectacle Gare du Midi Biarritz vendredi 16 avril 2027.
Arnaud Demanche Nouveau Spectacle
Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2027-04-16
fin : 2027-04-16
2027-04-16
Après avoir sillonné la France avec son précédent spectacle, Arnaud Demanche remonte sur scène pour démontrer à quel point vous êtes génial !
À l’heure où les réseaux sociaux, les médias, les influenceurs et les stars nous répètent 25 fois par minute à quel point leur vie est mieux que la nôtre, à notre tour de leur montrer qu’on est exceptionnel ! Venez rire, réfléchir et repartez prêt à conquérir le monde ! .
