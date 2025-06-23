TUTU Philippe LAFEUILLE Gare du Midi Biarritz

TUTU Philippe LAFEUILLE

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

En 20 tableaux, le chorégraphe malicieux mais exigeant revisite la danse dans son ensemble classique, contemporaine, sportive, rythmique, acrobatique, de salon et télévisuelle ! Son show ne manque pas de fantaisie et de technicité. Ses six danseurs, membres de sa compagnie Chicos Mambo, font preuve d’une virtuosité hors pair et certains excellent même dans l’art de la pointe ! Indispensable quand il s’agit de reprendre Le Lac des Cygnes… de manière plus que bancale, avec humour donc ! Des clins d’œil à l’histoire de la danse, le spectacle en compte un grand nombre, de Pina Bausch à Danse avec les stars. Cet hommage parodique et poétique est aussi l’occasion pour Philippe Lafeuille de s’attaquer aux clichés sur la masculinité. Ici, ils en prennent un sacré coup, là où il faut. Pour le coup, ça fait un bien fou ! Presque 10 ans après sa création, Tutu n’a pas pris une ride. Un classique! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

