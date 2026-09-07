Arnaud Levasseur participe à l’Api’Week au U Express Martainville-Épreville, U express Martainville, Martainville-Épreville

Informations pratiques

Arnaud Levasseur participe à l’Api’Week au U Express Martainville-Épreville Vendredi 2 octobre, 10h00 U express Martainville Seine-Maritime

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

À l’occasion de l’Api’Week, nous avons le plaisir d’accueillir Arnaud Levasseur au U Express de Martainville, qui partagera son savoir-faire et ses délicieux miels artisanaux !

Vendredi 2 octobre

de 10h à 12h

U Express Martainville-Épreville

Au programme :

Découverte du métier d’apiculteur

Dégustation de miels & produits de la ruche

Échanges passionnants avec un producteur local

Pourquoi venir ?

Parce que l’Api’Week, c’est bien plus qu’un événement gourmand :

✔ Une plongée dans l’univers fascinant des abeilles

✔ L’occasion de mieux connaître les produits de la ruche

✔ Un moment convivial et local, au contact de vos producteurs

Ensemble, célébrons le savoir-faire apicole et soutenons nos producteurs locaux !

U express Martainville 31 route du Château 76116 Martainville-Épreville Martainville-Épreville 76116 nationale Seine-Maritime Normandie

Venez rencontrer Arnaud Levasseur au U Express de Martainville pour parler des métiers d’abeilles et déguster de délicieux produits apicoles locaux. apiculture miel