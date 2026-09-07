Arnaud Levasseur participe à l’Api’Week au U Express Martainville-Épreville, U express Martainville, Martainville-Épreville
vendredi 2 octobre 2026 · U express Martainville · Martainville-Épreville
Informations pratiques
Arnaud Levasseur participe à l’Api’Week au U Express Martainville-Épreville Vendredi 2 octobre, 10h00 U express Martainville Seine-Maritime
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00
À l’occasion de l’Api’Week, nous avons le plaisir d’accueillir Arnaud Levasseur au U Express de Martainville, qui partagera son savoir-faire et ses délicieux miels artisanaux !
Vendredi 2 octobre
de 10h à 12h
U Express Martainville-Épreville
Au programme :
Découverte du métier d’apiculteur
Dégustation de miels & produits de la ruche
Échanges passionnants avec un producteur local
Pourquoi venir ?
Parce que l’Api’Week, c’est bien plus qu’un événement gourmand :
✔ Une plongée dans l’univers fascinant des abeilles
✔ L’occasion de mieux connaître les produits de la ruche
✔ Un moment convivial et local, au contact de vos producteurs
Ensemble, célébrons le savoir-faire apicole et soutenons nos producteurs locaux !
U express Martainville 31 route du Château 76116 Martainville-Épreville Martainville-Épreville 76116 nationale Seine-Maritime Normandie
Venez rencontrer Arnaud Levasseur au U Express de Martainville pour parler des métiers d’abeilles et déguster de délicieux produits apicoles locaux. apiculture miel
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