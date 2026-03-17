Arnaud Tsamere Place de Gaulle et de la Résistance Belfort
Arnaud Tsamere Place de Gaulle et de la Résistance Belfort vendredi 26 novembre 2027.
Arnaud Tsamere
Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-26 20:00:00
fin : 2027-11-26
Date(s) :
2027-11-26
Après le succès de son spectacle 2 mariages et un enterrement , l’interprétation magistrale de Cyrano de Bergerac et la tournée triomphale du Trio, Arnaud Tsamere aspirait à un repos bien mérité. C’était sans compter les plans de son producteur Jérémy Ferrari qui lui a fait signer à cette époque un contrat l’obligeant à monter sur scène pour un spectacle solo supplémentaire en 2026/2027. Partie du contrat qu’Arnaud a quelque peu oubliée . À la clef une sanction financière de 27,2 millions d’euros en cas de manquement à ses obligations contractuelles.
Dans quel état allons-nous retrouver notre cher Arnaud ? Est-il prêt ? Est-il assez riche pour envoyer Jérémy Ferrari se faire foutre ? Une chose est sûre, lui comme nous sommes Tous contraints . .
Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Arnaud Tsamere
L’événement Arnaud Tsamere Belfort a été mis à jour le 2026-03-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)