Arnaud Tsamere Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

Arnaud Tsamere

Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-26 20:00:00

fin : 2027-11-26

Date(s) :

2027-11-26

Après le succès de son spectacle 2 mariages et un enterrement , l’interprétation magistrale de Cyrano de Bergerac et la tournée triomphale du Trio, Arnaud Tsamere aspirait à un repos bien mérité. C’était sans compter les plans de son producteur Jérémy Ferrari qui lui a fait signer à cette époque un contrat l’obligeant à monter sur scène pour un spectacle solo supplémentaire en 2026/2027. Partie du contrat qu’Arnaud a quelque peu oubliée . À la clef une sanction financière de 27,2 millions d’euros en cas de manquement à ses obligations contractuelles.

Dans quel état allons-nous retrouver notre cher Arnaud ? Est-il prêt ? Est-il assez riche pour envoyer Jérémy Ferrari se faire foutre ? Une chose est sûre, lui comme nous sommes Tous contraints . .

Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Arnaud Tsamere

L’événement Arnaud Tsamere Belfort a été mis à jour le 2026-03-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)