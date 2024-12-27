Arnaud Tsamere Nouveau Spectacle Gare du Midi Biarritz

Arnaud Tsamere Nouveau Spectacle

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Après le succès de son précédent spectacle 2 mariages et 1 enterrement joué en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et actuellement disponible sur Canal +, un passage par le théâtre classique dans le rôle de Cyrano de Bergerac mis en scène par Alain Sachs, et la retentissante tournée du Trio avec ses deux acolytes Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scène en janvier 2026 avec un 5ème One Man Show plus intense que jamais ! .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Arnaud Tsamere Nouveau Spectacle

German : Arnaud Tsamere Nouveau Spectacle

Italiano :

Espanol : Arnaud Tsamere Nouveau Spectacle

L’événement Arnaud Tsamere Nouveau Spectacle Biarritz a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Biarritz