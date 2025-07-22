Arnaud Tsamere Troyes

Arnaud Tsamere Troyes jeudi 25 mars 2027.

Arnaud Tsamere

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 33 – 33 – 33 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:00:00

fin : 2027-03-25

Date(s) :

2027-03-25

Après le succès de son précédent spectacle 2 mariages et 1 enterrement joué en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et actuellement disponible sur Canal +, un passage par le théâtre classique dans le rôle de Cyrano de Bergerac mis en scène par Alain Sachs, et la retentissante tournée du Trio avec ses deux acolytes Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scène en janvier 2026 avec un 5ème One Man Show plus intense que jamais ! .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

