Informations pratiques

Arpentage Littéraire de « Ethnographies des mondes à venir » de Philippe Descola et Alessandro Pignocchi Vendredi 4 décembre, 15h00 Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T15:00:00+01:00 – 2026-12-04T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T15:00:00+01:00 – 2026-12-04T18:00:00+01:00

Il est conseillé de ne pas lire le livre avant la séance d’arpentage. Dans la limite des places disponibles – pas de réservation.

​En présence de Frédérique Mingant, metteuse en scène et directrice artistique de la Compagnie 13/10è en Ut.

Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

Déchirez, lisez, débattez et faites émerger un savoir commun au cours d’une lecture collective et vivante autour d’un dialogue riche « Ethnographie des mondes à venir » de Philippe Descola, anthropo

Marion Denoual