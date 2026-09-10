Arpentage Littéraire de « Ethnographies des mondes à venir » de Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage, Rennes
vendredi 4 décembre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 6e étage · Rennes
Informations pratiques
Arpentage Littéraire de « Ethnographies des mondes à venir » de Philippe Descola et Alessandro Pignocchi Vendredi 4 décembre, 15h00 Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T15:00:00+01:00 – 2026-12-04T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T15:00:00+01:00 – 2026-12-04T18:00:00+01:00
Il est conseillé de ne pas lire le livre avant la séance d’arpentage. Dans la limite des places disponibles – pas de réservation.
En présence de Frédérique Mingant, metteuse en scène et directrice artistique de la Compagnie 13/10è en Ut.
Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque
Déchirez, lisez, débattez et faites émerger un savoir commun au cours d’une lecture collective et vivante autour d’un dialogue riche « Ethnographie des mondes à venir » de Philippe Descola, anthropo
Marion Denoual
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