Informations pratiques

Amilly

Arpentages littéraires

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Arpentages littéraires

À partir d’une sélection d’albums jeunesse, des extraits sont lus face aux œuvres par une médiatrice. Les participants sont ensuite invités à dessiner ou écrire ce qu’ils ont vu, entendu et imaginé.

Chaque contribution vient nourrir une édition collective, imprimée au risographe, que chacun pourra découvrir comme une trace sensible de l’atelier.

Dès 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Literary Surveys

L’événement Arpentages littéraires Amilly a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS