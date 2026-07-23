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AGENDA · Amilly

Arpentages littéraires Amilly

vendredi 7 août 2026 · Amilly

Arpentages littéraires Amilly

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
234 Rue des Ponts
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif

Amilly

Arpentages littéraires

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Arpentages littéraires
À partir d’une sélection d’albums jeunesse, des extraits sont lus face aux œuvres par une médiatrice. Les participants sont ensuite invités à dessiner ou écrire ce qu’ils ont vu, entendu et imaginé.
Chaque contribution vient nourrir une édition collective, imprimée au risographe, que chacun pourra découvrir comme une trace sensible de l’atelier.
Dès 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés.   .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50  contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Literary Surveys

L’événement Arpentages littéraires Amilly a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS

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