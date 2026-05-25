Chant de Bretagne d’hier et d’aujoud’hui Amilly
Chant de Bretagne d’hier et d’aujoud’hui Amilly mercredi 5 août 2026.
Amilly
Chant de Bretagne d’hier et d’aujoud’hui
Place de l’Église Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Chant de Bretagne d’hier et d’aujoud’hui
Concert de chants sacrés et populaires, en français ou en breton, en solo ou en duo.
Un voyage de 10 siècles dans la tradition populaire orale de Bretagne, avec des complaintes anciennes et des chants poétiques contemporains. .
Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Brittany songs of yesterday and today
L’événement Chant de Bretagne d’hier et d’aujoud’hui Amilly a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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