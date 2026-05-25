Amilly

Chant de Bretagne d’hier et d’aujoud’hui

Place de l’Église Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Chant de Bretagne d’hier et d’aujoud’hui

Concert de chants sacrés et populaires, en français ou en breton, en solo ou en duo.

Un voyage de 10 siècles dans la tradition populaire orale de Bretagne, avec des complaintes anciennes et des chants poétiques contemporains. .

Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Brittany songs of yesterday and today

L’événement Chant de Bretagne d’hier et d’aujoud’hui Amilly a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS