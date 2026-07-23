Informations pratiques

Amilly

Petits Mondes Sensibles

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 11:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Petits Mondes Sensibles

Petits Mondes Sensibles offre aux tout-petits et à leurs familles un espace immersif pour explorer formes, couleurs et textures. Accompagnés par un·e médiateur·rice plasticien·ne, ils vivent une expérience artistique et sensorielle qui stimule la créativité et invite à découvrir le monde autrement.

De 12 mois à 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Atelier gratuit sur réservation (avant le 7 juillet). .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Small, Sensitive Worlds

L’événement Petits Mondes Sensibles Amilly a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS