Informations pratiques

Amilly

Atelier à volonté [WEEKEND AUX TANNERIES]

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Atelier à volonté [WEEKEND AUX TANNERIES]

Lors de votre visite au Centre d’art, profitez d’un temps d’atelier ouvert en continu pour petits et grands, en lien avec l’exposition Abstraction, abstractions !, commissariée par Thierry Davila, ainsi qu’avec les œuvres du Parc de Sculptures, dans le cadre de la programmation Presqu’île. Atelier gratuit sans réservation. Nombre de places limité à 15 participant.e.s.

Dès 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés. .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop %E0 by choice [WEEKEND AT THE TANNERIES]

L’événement Atelier à volonté [WEEKEND AUX TANNERIES] Amilly a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS