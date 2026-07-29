AGENDA · Amilly
Atelier Bougies Amilly
vendredi 7 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Atelier Bougies
Amilly Loiret
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Atelier Bougies
Apprenez à créer votre propre bougie parfumée dans cet atelier proposé par Eve Crée ! Choisissez parmi les contenants chinés, les couleurs et parfums pour un bougie unique. 40 .
Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Candle Workshop
L’événement Atelier Bougies Amilly a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS
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