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AGENDA · Amilly

Atelier Bougies Amilly

vendredi 7 août 2026 · Amilly

Atelier Bougies Amilly

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif
40 40 40 Tarif de base plein tarif

Amilly

Atelier Bougies

Amilly Loiret

Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Atelier Bougies
Apprenez à créer votre propre bougie parfumée dans cet atelier proposé par Eve Crée ! Choisissez parmi les contenants chinés, les couleurs et parfums pour un bougie unique. 40  .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Candle Workshop

L’événement Atelier Bougies Amilly a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS

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