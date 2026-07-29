AGENDA · Amilly
Places au ciné Amilly
vendredi 14 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Places au ciné
54 Rue du Pont d’Ardan Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 22:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Places au ciné
Projection de “Zootopie”. Séance gratuite et en plein air à la tombée de la nuit. .
54 Rue du Pont d’Ardan Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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L’événement Places au ciné Amilly a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS
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