Découverte d’un château inachevé, Domaine de Dondainville, Amilly

Informations pratiques

Découverte d’un château inachevé Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Domaine de Dondainville Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fief de la famille Dumoutier de Dondainville, le site comportait un château du XVIᵉ siècle disparu aujourd’hui.Un nouveau château est commencé en 1788, vaste corps de logis avec deux pavillons. Les travaux sont interrompus par la révolution. La famille continue néanmoins de résider sur place. Césarine, la dernière descendante de la famille, aménage au XIXᵉ siècle la partie construite en résidence de campagne. Le domaine est ensuite vendu, transformé en ferme et négligé. Il est ouvert au public depuis dix ans, un réaménagement du site est en cours de réflexion. Les différentes pièces du château ont été remeublées et la visite est agrémentée de saynètes jouées par de jeunes aînés et amollies.

Domaine de Dondainville 28300 Amilly Amilly 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 32 98 13 https://amilly28.fr Fief de la famille Dumoutier de Dondainville, le site comportait déjà un château au XVIe siècle disparu aujourd’hui. En 1788 on commence la construction d’un nouveau et vaste château avec corps de logis et deux pavillons. Malheureusement la révolution stoppe les travaux au tiers environ. La famille continue néanmoins de résider sur place. Au XIXe siècle, la dernière descendante de la famille fait aménager la partie construite en petit château de campagne. En 1843, le domaine est vendu et transformé en ferme. Négligé, le site vient de revenir dans le domaine public, un réaménagement et une restauration sont en cours de réflexion. parking à proximité

Fief de la famille Dumoutier de Dondainville, le site comportait un château du XVIᵉ siècle disparu aujourd’hui.

©SIROT-FOREAU