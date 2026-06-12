Amilly

Stage artistique cinéma d’animation

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Stage artistique cinéma d’animation

Le temps d’une journée aux Tanneries, découvrez le cinéma d’animation aux côtés de notre médiateur-plasticien. À partir des œuvres exposées, lignes, couleurs et textures deviennent matière à expérimentation. Outils, gestes, transformations… un atelier pour s’initier à l’image en mouvement et explorer l’exposition autrement. Chacun repart avec des techniques simples à réutiliser chez soi, et une nouvelle manière de regarder les images.

À partir de 14 ans. Atelier gratuit sur réservation.

Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Art Internship: Animated Film

L’événement Stage artistique cinéma d’animation Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS