Amilly

Cartels Sensibles

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Cartels Sensibles

Et si un cartel artistique faisait appel aux cinq sens ?

Après une immersion dans l’exposition Abstraction, abstractions !, les participants créent un cartel sensible en jouant avec les matières, formes et textures. Une manière ludique et personnelle de raconter l’art autrement.

Dès 4 ans (Les enfants doivent être accompagnés)

Atelier gratuit sur réservation (jusqu’au 14 juillet). .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Sensitive Cartels

L’événement Cartels Sensibles Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS