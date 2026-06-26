UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Amilly

Fête du 14 juillet aux Tanneries Amilly

mardi 14 juillet 2026 · Amilly

Fête du 14 juillet aux Tanneries Amilly

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
234 Rue des Ponts
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif

Amilly

Fête du 14 juillet aux Tanneries

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Fête du 14 juillet aux Tanneries
Venez fêter le 14 juillet aux Tanneries. Au programme

13h-18h Activités* en accès libre
15h30-17h30 1ères Olympiades par quartier (Viroy, Goths, Bourg et St Firmin)
18h-22h Concerts par les Mauvais garçons du Loiret et Irish Moov
21h possibilité de diffusion sur écran géant de la 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football si la France est qualifiée
23h Fermeture du site
Restauration possible sur place proposée par le comité directeur des J3 Sports Amilly   .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

July 14th Festival at Les Tanneries

L’événement Fête du 14 juillet aux Tanneries Amilly a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Amilly (Loiret)