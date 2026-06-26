Fête du 14 juillet aux Tanneries Amilly
mardi 14 juillet 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Fête du 14 juillet aux Tanneries
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Fête du 14 juillet aux Tanneries
Venez fêter le 14 juillet aux Tanneries. Au programme
13h-18h Activités* en accès libre
15h30-17h30 1ères Olympiades par quartier (Viroy, Goths, Bourg et St Firmin)
18h-22h Concerts par les Mauvais garçons du Loiret et Irish Moov
21h possibilité de diffusion sur écran géant de la 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football si la France est qualifiée
23h Fermeture du site
Restauration possible sur place proposée par le comité directeur des J3 Sports Amilly .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50
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English :
July 14th Festival at Les Tanneries
L’événement Fête du 14 juillet aux Tanneries Amilly a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MONTARGIS
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