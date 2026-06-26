Informations pratiques

Amilly

Fête du 14 juillet aux Tanneries

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 13:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Fête du 14 juillet aux Tanneries

Venez fêter le 14 juillet aux Tanneries. Au programme

13h-18h Activités* en accès libre

15h30-17h30 1ères Olympiades par quartier (Viroy, Goths, Bourg et St Firmin)

18h-22h Concerts par les Mauvais garçons du Loiret et Irish Moov

21h possibilité de diffusion sur écran géant de la 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football si la France est qualifiée

23h Fermeture du site

Restauration possible sur place proposée par le comité directeur des J3 Sports Amilly .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50

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English :

July 14th Festival at Les Tanneries

L’événement Fête du 14 juillet aux Tanneries Amilly a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MONTARGIS