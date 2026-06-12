Petits Mondes Sensibles Amilly
Petits Mondes Sensibles Amilly mercredi 22 juillet 2026.
Amilly
Petits Mondes Sensibles
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Petits Mondes Sensibles
Petits Mondes Sensibles offre aux tout-petits et à leurs familles un espace immersif pour explorer formes, couleurs et textures. Accompagnés par un·e médiateur·rice plasticien·ne, ils vivent une expérience artistique et sensorielle qui stimule la créativité et invite à découvrir le monde autrement.
De 12 mois à 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
Atelier gratuit sur réservation (avant le 21 juillet). .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Small, Sensitive Worlds
L’événement Petits Mondes Sensibles Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Amilly (Loiret)
- Vendredis de l’Orgue Amilly 19 juin 2026
- Amilly Spectacle Les dangers de la lecture Amilly 19 juin 2026
- Ateliers à volonté aux Tanneries Amilly 20 juin 2026
- Escape Game exposition Mission Dino l’oeuf disparu Amilly 21 juin 2026
- SAULE ET LES HOOPPIES Atelier artistique et tour musical Amilly 21 juin 2026