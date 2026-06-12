Atelier hors-les-murs motifs infinis Amilly
Atelier hors-les-murs motifs infinis Amilly vendredi 17 juillet 2026.
Amilly
Atelier hors-les-murs motifs infinis
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Atelier hors-les-murs motifs infinis
En partenariat avec la Médiathèque d’Amilly, l’atelier Motifs infinis invite à puiser dans les univers des livres de la Médiathèque pour inventer ses propres formes. Après avoir prélevé des motifs dans une sélection d’ouvrages, les participant·e·s les détournent en créant leurs propres tampons en caoutchouc ! Jeux de répétition, variations de couleurs et rythmes visuels permettent ainsi de composer des images singulières, tout droit sorties de l’imaginaire.
Dès 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
Atelier gratuit sur réservation. .
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 mediatheque.amilly@agorame.fr
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English :
Off-site workshop: infinite patterns
L’événement Atelier hors-les-murs motifs infinis Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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