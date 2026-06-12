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Stage Artistique gravure Amilly

Stage Artistique gravure Amilly

Stage Artistique gravure Amilly samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 234 Rue des Ponts

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Amilly

Stage Artistique gravure

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Stage Artistique gravure
Le temps d’une journée aux Tanneries, découvrez la gravure aux côtés de notre médiateur-plasticien.
Outils, gestes, expérimentations… un atelier pour s’initier à ce médium et repartir avec des techniques simples à réutiliser chez soi.
À partir de 14 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
Atelier gratuit sur réservation (avant le 17 juillet).
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.   .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50  contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Art Workshop: Engraving

L’événement Stage Artistique gravure Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS

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