Stage Artistique gravure Amilly
Stage Artistique gravure Amilly samedi 18 juillet 2026.
Amilly
Stage Artistique gravure
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Stage Artistique gravure
Le temps d’une journée aux Tanneries, découvrez la gravure aux côtés de notre médiateur-plasticien.
Outils, gestes, expérimentations… un atelier pour s’initier à ce médium et repartir avec des techniques simples à réutiliser chez soi.
À partir de 14 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
Atelier gratuit sur réservation (avant le 17 juillet).
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
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English :
Art Workshop: Engraving
L’événement Stage Artistique gravure Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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