Animations au Moulin Bardin, Moulin Bardin, Amilly

Informations pratiques

Animations au Moulin Bardin 19 et 20 septembre Moulin Bardin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des 10 ans de l’ASAMBA et du lancement de la rénovation du moulin Bardin, venez célébrer cet anniversaire les 19 et 20 septembre. Durant tout le week-end : visites libres du moulin, démonstrations de fabrication de farine, jeux en bois, promenades à poney, orgue de barbarie, concours de pêche à l’ancienne, fabrication et dégustation de fouées… Un rendez-vous convivial et familial pour découvrir le patrimoine, les savoir-faire d’autrefois et partager un agréable moment.

Moulin Bardin Rue du Moulin Bardin, 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire + 33 (0) 2 38 28 76 00 https://moulinbardin.fr/ https://www.facebook.com/MoulinBardinAmilly/ L’actuel moulin Bardin, construit en 1860, est situé entre la rivière le Loing et le canal de Briare, sur l’emplacement d’autres moulins remontant à la fin du XVe siècle. Il s’agit d’un patrimoine industriel et historique exceptionnel. Une association, l’ASAMBA, en partenariat avec la commune d’Amilly propriétaire des lieux, se charge de faire revivre cet unique moulin. Stationnement dans les rues Papelard et du Moulin Bardin. Accès PMR seulement pour le rez-de-chaussée.

À l’occasion des 10 ans de l’ASAMBA et du lancement de la rénovation du moulin Bardin, venez célébrer cet anniversaire les 19 et 20 septembre.

©’Moulin Bardin – ASAMBA