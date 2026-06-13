Arpentages littéraires Amilly
Arpentages littéraires Amilly vendredi 24 juillet 2026.
Amilly
Arpentages littéraires
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Arpentages littéraires
À partir d’une sélection d’albums jeunesse, des extraits sont lus face aux œuvres par une médiatrice. Les participants sont ensuite invités à dessiner ou écrire ce qu’ils ont vu, entendu et imaginé.
Chaque contribution vient nourrir une édition collective, imprimée au risographe, que chacun pourra découvrir comme une trace sensible de l’atelier.
Dès 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
Atelier gratuit sur réservation (jusqu’au 23 juillet). .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Literary Surveys
L’événement Arpentages littéraires Amilly a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Amilly (Loiret)
- Vendredis de l’Orgue Amilly 19 juin 2026
- Amilly Spectacle Les dangers de la lecture Amilly 19 juin 2026
- Ateliers à volonté aux Tanneries Amilly 20 juin 2026
- Escape Game exposition Mission Dino l’oeuf disparu Amilly 21 juin 2026
- SAULE ET LES HOOPPIES Atelier artistique et tour musical Amilly 21 juin 2026