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AGENDA · Amilly

Places au ciné Amilly

vendredi 7 août 2026 · Amilly

Places au ciné Amilly

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
633 Rue de la Cheminée Peynault
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif

Amilly

Places au ciné

633 Rue de la Cheminée Peynault Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 22:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Places au ciné
Projection de “Tous en scène 2”. Séance gratuite et en plein air à la tombée de la nuit.   .

633 Rue de la Cheminée Peynault Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Movie Tickets

L’événement Places au ciné Amilly a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS

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