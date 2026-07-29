Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Balades philo-patrimoine le corps dans la ville

RDV à l’Escale philo Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Tout public

Par Stéphane Marcireau et David Covelli (service Patrimoine PAH du Pays de Langres)

Tout public › Durée 1h30 › Sans réservation

Les balades philo-patrimoine d’1h30 seront réalisées à deux voix. Un philosophe et un historien croiseront leur regard afin de décrypter la place du corps dans la cité. Celle-ci forme un corpus particulier, un langage singulier, omniprésent et qui nous interpelle sans forcément que l’on s’en aperçoive. Mais pour qui sait prendre le temps de regarder et de s’interroger, ce langage révèle ses secrets. Au gré des rues et des places, il sera question du corps-dévotion (Vierges, reliques), du corps-protection (Vierges aux portes des remparts), du corps-mémoire (Jeanne Mance, Diderot, Jeanne d’Arc…), du corps-allégorie (statues personnalisant la Ville, l’Histoire, la Marne, l’Église, la Synagogue, la République, l’Instruction…), du corps-disparu (tombeaux, cimetières, nécropoles…). Des digressions langagières plus ludiques — et peut-être même quelques surprises toniques — enrichiront la déambulation. Il sera par exemple question du corps de ville (la municipalité), du corps de place (l’enceinte), du corps de garde (surveillant l’entrée d’une forteresse) ou encore du chef de corps (le commandant d’une unité).

Stéphane Marcireau est diplômé de Sup de Co Poitiers puis enseignant en philosophie. Il est également le concepteur d’un jeu philosophique PhiloDéfi. .

RDV à l’Escale philo Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 Balades philo-patrimoine le corps dans la ville Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres