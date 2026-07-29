ARPL 2026 Conférence d’ouverture Le corps à l’épreuve du sport Entre chair et dépassement Langres

Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Conférence d’ouverture Le corps à l’épreuve du sport Entre chair et dépassement

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Tout public

Par Charles Rozoy (nageur paralympique) et Jean-Luc Marion (philosophe).

Tout public › Durée 1h30 › Réservation indispensable

Qu’est-ce que le corps éprouve lorsqu’il est poussé à ses limites ? Comment l’esprit permetil le dépassement de soi ? Quels sont les ressorts philosophiques de ce dépassement ? C’est autour de cette question fondamentale que se retrouveront Charles Rozoy, champion paralympique de natation et figure de résilience, et le philosophe Jean-Luc Marion, dont la phénoménologie interroge l’expérience vécue de

la chair et du don de soi. À travers leurs parcours singuliers — le corps transformé par l’accident, le corps sublimé par l’effort, le corps pensé par la philosophie — ils nous invitent à repenser ce que signifie habiter son corps dans le sport.

Jean-Luc Marion est un philosophe français, membre de l’Académie française, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne et professeur à l’Université de Chicago. Spécialiste de Descartes, Husserl et Heidegger. Il est notamment l’auteur de Le Phénomène érotique (2003), Sur la pensée passive de Descartes (2013), La Raison du sport (2026).

Ancien nageur de haut niveau valide, Charles Rozoy est devenu champion paralympique à Londres en 2012, suite à un accident de moto en juillet 2008 qui lui a paralysé le bras gauche. Aujourd’hui consultant en entreprise et engagé politiquement, il intervient autour de différentes thématiques telles que le handicap et le dépassement de soi. Il a également publié Comment j’ai réussi à nager le papillon avec un seul bras sans tourner en rond (L’Équipe éditions, 2014). .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ARPL 2026 Conférence d’ouverture Le corps à l’épreuve du sport Entre chair et dépassement Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres