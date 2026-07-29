Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Corps et observation

90 rue de Lorraine Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Tout public

Par l’association Libre cours

À partir de 18 ans › Durée 2h › 15 € › Réservation indispensable

L’association Libre cours propose une initiation au modèle vivant, c’est-à-dire au dessin à partir de l’observation du corps d’une personne qui pose nue. Il s’agit de comprendre la structure du corps humain en observant sa morphologie pour en rendre compte en dessin, de manière académique ou plus librement personnelle. Au cours de cette séance de 2h, c’est l’acte de dessiner qui importera plus que le résultat, dans la mesure où cela oblige à regarder plus finement le sujet et donc à mieux le comprendre. L’atelier est encadré par le professeur de dessin Christophe About.

Merci d’apporter un carnet à dessin, un crayon à papier et une gomme pour la pratique. Libre à vous d’apporter stylos bille, feutres, aquarelle, sanguine, fusain, etc. selon vos envies. .

90 rue de Lorraine Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 Corps et observation Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne