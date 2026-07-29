Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Forever young

Café associatif le Moulin à paroles Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-01

Tout public

Par la compagnie Sept heures d’avance

Conception, direction artistique et coordination Bertille Mirallié

Photographes Elsa Leviant et Simon Chirat

Tout public › Entrée libre

Cette exposition de portraits est née de conversations intimes et d’instants privilégiés, au sein de l’EHPAD de Langres et auprès d’aidant-e-s du territoire. Une parole s’est tissée et a inspiré chaque portrait. Les termes résident , personnel soignant ou aidant s’effacent alors devant l’individualité un rire, une vulnérabilité partagée, un rêve inavoué, une façon unique d’habiter l’instant. Forever Young propose de déplacer notre regard ces portraits teintés d’humour font tomber les masques de l’âge et des rôles. Surgissent alors des regards où dansent encore des rêves, des mains qui racontent mille histoires, des visages où chaque ride témoigne non d’un déclin, mais d’un chemin qui continue de s’écrire, car vieillir n’est pas disparaître et prendre soin ne définit jamais entièrement une personne.

Cette exposition est le fruit d’un projet Culture et Santé porté par l’association Sept heures d’avance et financé par la DRAC, l’ARS et la Région Grand Est ainsi qu’Arts Vivants 52 et la Ville de Langres.

Elle est en lien avec le spectacle La Métamorphose. .

Café associatif le Moulin à paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Forever young Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne