Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Hip-Hop(s) or not ? #Remix

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Tout public

Par la compagnie Daruma (Puy-de-Dôme)

À partir de 9 ans › Durée 1h15 › Réservation indispensable

Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question ! Si cela n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose ! Ingrid Chasseur, conférencière un peu pimbêche, s’appuie sur la présence fortuite de deux danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette culture la musique, le graff et surtout la danse. Rapidement, la question des apparences se pose le hip-hop, est-ce un look, une attitude, une philosophie ?

Sous la forme d’une (vraie-fausse) conférence drôle et ludique, Hip Hop(s) or Not ?

#Remix questionne ce que signifie faire corps dans une culture donnée. À rebours des définitions figées, le spectacle invite à considérer le corps comme un espace d’interprétation, traversé par des codes sans y être réductible. Par le mouvement, le corps échappe à l’analyse pour devenir expérience. Finalement, il se révèle un lieu de passage et de transformation, où se rejouent sans cesse les frontières entre identité, regard des autres et liberté d’invention.

Représentation scolaire le mardi 6 octobre. .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 Hip-Hop(s) or not ? #Remix Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres