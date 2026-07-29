ARPL 2026 Hip-Hop(s) or not ? #Remix Langres
mardi 6 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Hip-Hop(s) or not ? #Remix
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Tout public
Par la compagnie Daruma (Puy-de-Dôme)
À partir de 9 ans › Durée 1h15 › Réservation indispensable
Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question ! Si cela n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose ! Ingrid Chasseur, conférencière un peu pimbêche, s’appuie sur la présence fortuite de deux danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette culture la musique, le graff et surtout la danse. Rapidement, la question des apparences se pose le hip-hop, est-ce un look, une attitude, une philosophie ?
Sous la forme d’une (vraie-fausse) conférence drôle et ludique, Hip Hop(s) or Not ?
#Remix questionne ce que signifie faire corps dans une culture donnée. À rebours des définitions figées, le spectacle invite à considérer le corps comme un espace d’interprétation, traversé par des codes sans y être réductible. Par le mouvement, le corps échappe à l’analyse pour devenir expérience. Finalement, il se révèle un lieu de passage et de transformation, où se rejouent sans cesse les frontières entre identité, regard des autres et liberté d’invention.
Représentation scolaire le mardi 6 octobre. .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement ARPL 2026 Hip-Hop(s) or not ? #Remix Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres
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