Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 La revanche de Godzilla

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Tout public

Par la compagnie Barbara Reyes (Vienne)

À partir de 12 ans › Durée 1h › Réservation indispensable

Et si me plaire, c’était pas juste me foutre la paix ?

Godzilla c’est le surnom par lequel Thomas, mon ennemi juré, m’interpellait au collège. C’est là le point de bascule, le moment où mon corps prend une dimension sociale et devient tout à coup un problème à régler, une source de préoccupations. Plus de vingt ans après, et malgré bien des thérapies, force est de constater que ce corps qui me porte est toujours une préoccupation, une question sans cesse remise sur le tapis.

C’est de l’image de soi dont je veux parler de la façon qu’on a de se présenter au monde, de se mettre en scène, d’être embarrassée par son corps parfois et d’essayer comme on peut de le sublimer, à défaut de complètement l’accepter. La revanche de Godzilla, c’est quand le monstre décide de reprendre le pouvoir sur son image, et surtout sur sa propre perception de lui-même, en retraçant un parcours à la fois personnel et sociétal.

Laurence Drouineau, autrice et comédienne

Un spectacle libérateur pour toutes et tous !

Représentation scolaire le vendredi 9 octobre. .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 La revanche de Godzilla Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres